В ДТП на улице Карпинского в Пензе пострадали три человека

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «ВАЗ-21214», которое произошло на улице Карпинского в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 8 февраля.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем первого автомобиля находился мужчина 1997 года рождения, вторым управлял мужчина 1990 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автомобиля «ВАЗ-21214» – девочка 2010 года рождения и пассажир автомобиля «Lada Granta» – мужчина 1960 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.