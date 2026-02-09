В отношении жителя Каменского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Каменского района Пензенской области 1979 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что неизвестный на улице в ходе беседы предложил ему приобрести водительские права за 120 тыс. рублей, не проходя обучение в автошколе. Мужчину данное предложение заинтересовало, он согласился и передал собеседнику половину суммы. Затем через 10 дней в городе Пензе подозреваемый забрал у незнакомца документ, передав оставшуюся часть денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.