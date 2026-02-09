Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы полагающейся награде, для получения которой попросил продиктовать персональные данные; затем поступил звонок от «сотрудницы Роскомнадзора», которая заявила, что персональные данные попали к мошенникам и на ее имя пытаются оформить кредит.

«Звонившая рекомендовала заявительнице перевести деньги на «безопасный счет» якобы для их сохранности. Следуя инструкциям, потерпевшая перечислила 1 млн. рублей на банковские счета, указанные злоумышленницей. После того, как собеседница перестала выходить на связь, гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».