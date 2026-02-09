19:13:11 Понедельник, 9 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1 млн. рублей

11:48 | 09.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы полагающейся награде, для получения которой попросил продиктовать персональные данные; затем поступил звонок от «сотрудницы Роскомнадзора», которая заявила, что персональные данные попали к мошенникам и на ее имя пытаются оформить кредит.

«Звонившая рекомендовала заявительнице перевести деньги на «безопасный счет» якобы для их сохранности. Следуя инструкциям, потерпевшая перечислила 1 млн. рублей на банковские счета, указанные злоумышленницей. После того, как собеседница перестала выходить на связь, гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель
Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе При пожаре в селе Тепловка Лунинского района погибла пожилая женщина
Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама