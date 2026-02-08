Денис Соболев поздравил ученых с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил ученых с Днем российской науки.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые представители научного сообщества города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сложно переоценить ваш вклад в развитие и процветание нашего города, региона, страны, повышение качества жизни наших сограждан. Благодаря вам развиваются самые перспективные направления в науке, активно внедряются новейшие технологии в производство и готовятся квалифицированные кадры. И я говорю вам спасибо за профессионализм, целеустремленность и верность выбранному делу! Убежден, что и впредь вы будете успешно справляться со всеми задачами, стоящими перед вами», — подчеркнул спикер гордумы.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам научного сообщества, многие из которых продолжают работать и передают свои знания и опыт молодому поколению ученых.

«Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, новых открытий, плодотворных исследований, заслуженного признания, новых успехов в труде на благо Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.