18:58:37 Воскресенье, 8 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил ученых с профессиональным праздником

13:01 | 08.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил ученых с Днем российской науки.

Денис Соболев поздравил ученых с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые представители научного сообщества города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сложно переоценить ваш вклад в развитие и процветание нашего города, региона, страны, повышение качества жизни наших сограждан. Благодаря вам развиваются самые перспективные направления в науке, активно внедряются новейшие технологии в производство и готовятся квалифицированные кадры. И я говорю вам спасибо за профессионализм, целеустремленность и верность выбранному делу! Убежден, что и впредь вы будете успешно справляться со всеми задачами, стоящими перед вами», — подчеркнул спикер гордумы.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам научного сообщества, многие из которых продолжают работать и передают свои знания и опыт молодому поколению ученых.

«Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, новых открытий, плодотворных исследований, заслуженного признания, новых успехов в труде на благо Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.


Читайте также
Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама