Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем обеспечении лекарствами инвалида в Пензе Медицина

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами инвалида в Пензе.

«В информационный центр СК России обратился житель города Пензы по вопросу нарушения его прав на качественное медицинское обеспечение. Мужчина, являющийся инвалидом, нуждается в регулярном приеме лекарственных препаратов. Однако необходимые медикаменты предоставляются заявителю с регулярными задержками. Обращения в профильные структуры результатов не принесли», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.