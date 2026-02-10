По факту гибели пожилой женщины при пожаре в селе Тепловка Лунинского района организована проверка Происшествия

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Тепловка Лунинского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 8 февраля 2026 года в доме на улице Тепловской в селе Тепловка Лунинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 86-летней хозяйки дома. По имеющейся информации, женщина пенсионного возраста проживала одна», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.