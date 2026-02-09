19:13:52 Понедельник, 9 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол

17:31 | 09.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего пьяного мужчину, который прожег углями от кальяна диван и стол в одном из ночных баров в Ленинском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экипаж правоохранителей прибыл на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в 4 часа утра. Росгвардейцев встретила администратор бара, пояснив, что один из посетителей, находясь в состоянии опьянения, прожег углями от кальяна диван и стол, а также разбил один фужер. Кроме того, гражданин громко и беспричинно выражался грубой нецензурной бранью и приставал к посетителям. Впоследствии дебошир продолжал нарушать общественный порядок, игнорируя законные требования стражей правопорядка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе
При пожаре в селе Тепловка Лунинского района погибла пожилая женщина Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля
В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама