В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол Происшествия

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего пьяного мужчину, который прожег углями от кальяна диван и стол в одном из ночных баров в Ленинском районе Пензы.

«Экипаж правоохранителей прибыл на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в 4 часа утра. Росгвардейцев встретила администратор бара, пояснив, что один из посетителей, находясь в состоянии опьянения, прожег углями от кальяна диван и стол, а также разбил один фужер. Кроме того, гражданин громко и беспричинно выражался грубой нецензурной бранью и приставал к посетителям. Впоследствии дебошир продолжал нарушать общественный порядок, игнорируя законные требования стражей правопорядка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.