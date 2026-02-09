11:09:40 Понедельник, 9 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

10:00 | 09.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области.

В Шемышейском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что рано утром 7 февраля 2026 года в доме на улице Октябрьской в селе Усть-Уза Шемышейского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 42-летнего мужчины», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама