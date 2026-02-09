В Шемышейском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что рано утром 7 февраля 2026 года в доме на улице Октябрьской в селе Усть-Уза Шемышейского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 42-летнего мужчины», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — сказано в тексте.