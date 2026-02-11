13:58:30 Среда, 11 февраля
В Пензенской области за сутки произошло два пожара

13:00 | 11.02.2026 | Происшествия

Пенза, 11 февраля 2026. PenzaNews. Два пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в среду, 11 февраля.

В Пензенской области за сутки произошло два пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На станции Асеевская Городищенского района сгорел гараж площадью 12 кв. метров, выгорел легковой автомобиль, а также сгорели хозяйственные постройки общей площадью 10 кв. метров. [...] В рабочем поселке Колышлей сгорела кровля и выгорело внутри деревянного дома площадью 150 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, во втором — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались 5 раз. [...] Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


