Стали известны подробности уголовного дела о незаконном использовании SIM-боксов в Пензе Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. УМВД России по Пензенской области сообщило подробности уголовного дела о незаконном использовании SIM-боксов, которое было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Фото: 58.мвд.рф

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области по материалам регионального УФСБ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.3 УК РФ. Установлено, что двое 22-летних безработных жителей Ульяновской области нашли в мессенджере подработку, связанную с приемкой, установкой и обслуживанием абонентских терминалов пропуска трафика в интересах телефонных аферистов, действовавших, предварительно, с территории Украины. Сообщники, получив денежные средства от вербовщиков, в конце прошлого года приобрели необходимое оборудование, а затем в целях конспирации сняли на имя ни о чем не подозревавшего знакомого из Пензы жилое помещение в Октябрьском районе», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе обыска квартиры правоохранители обнаружили и изъяли два SIM-бокса на 32 слота каждый, компьютерную технику, мобильные устройства и более 60 SIM-карт.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление дополнительных фактов совершения фигурантами аналогичных преступлений, а также выявление сообщников подозреваемых», — сказано в пресс-релизе.