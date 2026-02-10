12:04:46 Вторник, 10 февраля
Уголовное дело возбуждено против жителя Нижнеломовского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие

09:53 | 10.02.2026 | Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Нижнеломовского района Пензенской области, который незаконно хранил огнестрельное оружие.

Уголовное дело возбуждено против жителя Нижнеломовского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудниками ОМВД России по Нижнеломовскому району была получена информация о том, что местный житель 1975 года рождения незаконно хранит у себя в квартире оружие. При проверке информация подтвердилась. В доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, который был направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия, переделанного самодельным способом из сигнального револьвера. Полицейскими установлено, что злоумышленник разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Злоумышленник [...] рассказал, что приобрел оружие в интернет-магазине в сентябре 2024 года для личного пользования. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в пресс-релизе.


