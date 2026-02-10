Уголовное дело возбуждено против жителя Нижнеломовского района, который незаконно хранил огнестрельное оружие Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Нижнеломовского района Пензенской области, который незаконно хранил огнестрельное оружие.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Нижнеломовскому району была получена информация о том, что местный житель 1975 года рождения незаконно хранит у себя в квартире оружие. При проверке информация подтвердилась. В доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, который был направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия, переделанного самодельным способом из сигнального револьвера. Полицейскими установлено, что злоумышленник разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«Злоумышленник [...] рассказал, что приобрел оружие в интернет-магазине в сентябре 2024 года для личного пользования. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в пресс-релизе.