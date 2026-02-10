20:26:58 Вторник, 10 февраля
Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБР «Агат» с 33-летием образования отряда

18:15 | 10.02.2026 | Общество

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБР «Агат» с 33-летием образования отряда.

Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБР «Агат» с 33-летием образования отряда

Фото: Pnzreg.ru

«Поздравил бойцов и ветеранов СОБР с профессиональным праздником. 33 года назад, 10 февраля 1993 года, в Пензенской области был организован специальный отряд быстрого реагирования для борьбы с проявлениями бандитизма, терроризма и экстремизма. В 2016 году указом президента РФ из системы МВД подразделение переведено во вновь созданное ведомство — Росгвардию, в 2021-м пензенскому СОБР присвоено название «Агат». Служба в отряде всегда требовала особого склада характера: решительности, отваги, выдержки и готовности к самоотверженному служению нашему государству и его народу», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 10 февраля.

«Во многом благодаря работе наших бойцов удалось искоренить терроризм и бандитизм в регионах страны, в том числе на Северном Кавказе. Сейчас пензенский СОБР принимает участие в выполнении задач специальной военной операции. Вручил ребятам государственные и региональные награды и пожелал главного — всегда возвращаться из служебных командировок живыми и здоровыми», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Актуальное

