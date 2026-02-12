В Пензе девушка после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 2007 года рождения перевела на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей после телефонного общения с мошенником, который представился работником портала госуслуг.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший сообщил девушке, что ее персональные данные якобы похищены мошенниками и теперь используются для перевода средств в поддержку экстремистских организаций.

«Под предлогом предотвращения мошеннических действий злоумышленник убедил потерпевшую перечислить все семейные сбережения на «безопасный счет». Следуя его указаниям, девушка забрала из дома все накопления родителей и через банкомат отправила их на указанный мошенником счет. Только после того, как неизвестный перестал выходить на связь, гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».