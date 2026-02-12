16:48:31 Четверг, 12 февраля
В Пензе девушка после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей

09:37 | 12.02.2026 | Криминал

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 2007 года рождения перевела на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей после телефонного общения с мошенником, который представился работником портала госуслуг.

В Пензе девушка после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший сообщил девушке, что ее персональные данные якобы похищены мошенниками и теперь используются для перевода средств в поддержку экстремистских организаций.

«Под предлогом предотвращения мошеннических действий злоумышленник убедил потерпевшую перечислить все семейные сбережения на «безопасный счет». Следуя его указаниям, девушка забрала из дома все накопления родителей и через банкомат отправила их на указанный мошенником счет. Только после того, как неизвестный перестал выходить на связь, гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


