В ТФОМС рассказали о нововведениях программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в Пензенской области

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов содержит ряд нововведений. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ТФОМС Пензенской области.

«Одним из ключевых нововведений программы становится формирование по всей стране сети центров здоровья. В этих центрах граждане смогут получить консультации по вопросам факторов риска развития заболеваний, рекомендациям по их профилактике и коррекции образа жизни. Центры здоровья станут важным элементом системы профилактической медицины и основой для развития направлений, связанных с активным и здоровым долголетием. [...] Сохраняется и развивается практика работы школ для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что с 2026 года вводятся: однократное определение уровня липопротеида у всех граждан в возрасте от 18 до 40 лет, а также оценка липидного профиля у пациентов в возрасте 18-39 лет один раз в 6 лет, у граждан 40 лет и старше — один раз в 3 года.

«В рамках оценки репродуктивного здоровья для женщин в возрасте 21-49 лет один раз в 5 лет дополнительно включены: определение ДНК вируса папилломы человека, жидкостное цитологическое исследование шейки матки», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указано, что увеличен перечень видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой по полису ОМС.

«В рамках ВМП добавлены новые методы лечения по профилям «Сердечно-сосудистая хирургия», «Онкология», «Офтальмология» и «Эндокринология». Впервые в программу включены [...] трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы, а также трансплантация верхней конечности и ее фрагментов. Отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи [...] недоступны на территории Пензенской области. В таких случаях медицинская организация, оформляющая направление на госпитализацию, обеспечивает направление пациента для получения ВМП в другой регион Российской Федерации», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что программа госгарантий предусматривает расширение возможностей применения генетических технологий.

«При проведении экстракорпорального оплодотворения станут доступны предимплантационные генетические исследования эмбриона, в том числе на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Расширяется неонатальный скрининг новорожденных, в том числе за счет включения редких наследственных заболеваний. Впервые в рамках программы государственных гарантий предусмотрено бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Этот метод позволяет безопасно оценить риск хромосомных аномалий у плода на ранних сроках беременности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что отдельным нововведением стало формирование самостоятельного раздела, посвященного оказанию медпомощи с использованием телемедицинских технологий.

«Расширен порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий. Особое внимание уделено доступности медицинской и психологической помощи, в том числе супругам участников специальной военной операции. Участникам специальной военной операции предоставляется преимущественное право на пребывание в одно-двухместных палатах (при наличии) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что запланирован рост объемов медицинской помощи по ряду направлений: лечение онкологических заболеваний в условиях дневного стационара — на 10%, проведение ЭКО — на 15,1%, лечение вирусного гепатита — на 87,9%.