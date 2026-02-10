Олег Мельниченко поручил определить объекты комплексного развития сельских территорий на ближайшие три года Общество

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил определить объекты комплексного развития сельских территорий на ближайшие три года.

«На комплексное развитие сельских территорий Пензенской области в этом году предусмотрено 595 млн. рублей. Часть средств направим на социальные выплаты для улучшения жилищных условий семей (строительство или приобретение жилья) и благоустройство общественных пространств, часть — на развитие дорожной сети. Все объекты определены. На заседании областного правительства поставил задачу главам районов определить объекты для включения в программу на следующие три года. Заявочная кампания стартует уже 1 марта и продлится месяц. К отбору объектов дорожной сети попросил подойти именно с целью развития опорных населенных пунктов, это практически все наши райцентры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 10 февраля.

«Отдельное внимание обратил на необходимость реконструкции в рамках инвестпроектов подъездных путей к крупным производственным площадкам в Башмаковском, Бековском, Колышлейском, Тамалинском и Пензенском районах. Сроки сжатые, будем работать предельно оперативно», — добавил губернатор.