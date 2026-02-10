20:26:35 Вторник, 10 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил определить объекты комплексного развития сельских территорий на ближайшие три года

15:11 | 10.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил определить объекты комплексного развития сельских территорий на ближайшие три года.

Олег Мельниченко поручил определить объекты комплексного развития сельских территорий на ближайшие три года

Фото: Pnzreg.ru

«На комплексное развитие сельских территорий Пензенской области в этом году предусмотрено 595 млн. рублей. Часть средств направим на социальные выплаты для улучшения жилищных условий семей (строительство или приобретение жилья) и благоустройство общественных пространств, часть — на развитие дорожной сети. Все объекты определены. На заседании областного правительства поставил задачу главам районов определить объекты для включения в программу на следующие три года. Заявочная кампания стартует уже 1 марта и продлится месяц. К отбору объектов дорожной сети попросил подойти именно с целью развития опорных населенных пунктов, это практически все наши райцентры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 10 февраля.

«Отдельное внимание обратил на необходимость реконструкции в рамках инвестпроектов подъездных путей к крупным производственным площадкам в Башмаковском, Бековском, Колышлейском, Тамалинском и Пензенском районах. Сроки сжатые, будем работать предельно оперативно», — добавил губернатор.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель
Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе При пожаре в селе Тепловка Лунинского района погибла пожилая женщина
Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама