20:26:39 Вторник, 10 февраля
Горшков, Игнатенков и Космачев провели прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения

14:48 | 10.02.2026 | Медицина

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков, руководитель регионального следственного управления СКР Владимир Игнатенков и заместитель председателя облправительства – министр здравоохранения Вячеслав Космачев провели личный прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения в минувший понедельник, 9 февраля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились жители областного центра, Бессоновского и Пензенского районов. Девять граждан сообщили о проблемных вопросах, возникающих при обеспечении их льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Ряд заявителей выразили просьбу к органам прокуратуры в оказании содействия по взысканию денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов. Вопросы обеспечения отдельных граждан необходимыми медикаментами разрешены непосредственно в ходе приема», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Дмитрий Горшков поручил подчиненным работникам тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — подчеркивается в тексте.


