20:26:18 Вторник, 10 февраля
В Бессоновском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть электромонтера

12:14 | 10.02.2026 | Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбужденного по факту смерти 43-летнего электромонтера, который получил травмы при падении столба в садоводческом товариществе в Бессоновском районе Пензенской области, завершено.

В Бессоновском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть электромонтера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Купить фотографию

«В бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению работника организации, занимающейся электромонтажными работами, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. [...] По данным следствия, 24 ноября 2025 года в одном из садоводческих товариществ на территории Бессоновского района при проведении работ на высоте по демонтажу электропровода произошло падение столба, на котором находился электромонтер. От полученных телесных повреждений 43-летний мужчина скончался в больнице 6 декабря 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия было установлено, что работы на высоте проводились электромонтером без надлежащего контроля со стороны мастера организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда, в частности, без проверки достаточной устойчивости и прочности опоры и ее основания и без применения удерживающих и страховочных систем.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


