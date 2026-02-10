В Бессоновском районе завершено расследование дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть электромонтера Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбужденного по факту смерти 43-летнего электромонтера, который получил травмы при падении столба в садоводческом товариществе в Бессоновском районе Пензенской области, завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению работника организации, занимающейся электромонтажными работами, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. [...] По данным следствия, 24 ноября 2025 года в одном из садоводческих товариществ на территории Бессоновского района при проведении работ на высоте по демонтажу электропровода произошло падение столба, на котором находился электромонтер. От полученных телесных повреждений 43-летний мужчина скончался в больнице 6 декабря 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия было установлено, что работы на высоте проводились электромонтером без надлежащего контроля со стороны мастера организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда, в частности, без проверки достаточной устойчивости и прочности опоры и ее основания и без применения удерживающих и страховочных систем.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.