20:26:32 Вторник, 10 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске женщина предстанет перед судом за убийство сожителя

16:29 | 10.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 41-летней женщины в убийстве сожителя.

В Сердобске женщина предстанет перед судом за убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 2 ноября 2025 года в городе Сердобске после совместного употребления спиртного между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве выяснения личных отношений. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди потерпевшего. Осознав, что совершила, обвиняемая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медработники констатировали смерть 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель
Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе При пожаре в селе Тепловка Лунинского района погибла пожилая женщина
Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама