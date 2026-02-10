В Сердобске женщина предстанет перед судом за убийство сожителя Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 41-летней женщины в убийстве сожителя.

«По данным следствия, в ночь на 2 ноября 2025 года в городе Сердобске после совместного употребления спиртного между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве выяснения личных отношений. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди потерпевшего. Осознав, что совершила, обвиняемая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медработники констатировали смерть 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия обвиняемая по ходатайству следователя содержалась под стражей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.