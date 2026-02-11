В Пензе торжественно открыто первенство ПФО по самбо Спорт

Пенза, 11 февраля 2026. PenzaNews. Торжественная церемония открытия первенства Приволжского федерального округа по самбо среди юниоров и юниорок 14-16 лет состоялась во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в среду, 11 февраля.

Фото: Pgduma.ru

Участие в ней принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Пожелал удачи ребятам, приехавшим на соревнования. Самбо закаляет характер, прививает мужество и формирует в человеке лучшие качества. Как сказал наш президент, самбо по праву считается нашим национальным достоянием», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Олега Мельниченко, старший тренер сборной России по самбо Анастасия Кондратьева отметила высокий уровень организации турнира, который собрал спортсменов из всех регионов Приволжского федерального округа.

«В первенстве ПФО принимают участие 500 самбистов. Эти состязания являются отборочными сразу на три турнира: первенство страны, международный турнир «Победа», летнюю Спартакиаду учащихся России», — подчеркнул губернатор.

«Желаю удачи всем, хотя болеть, конечно, буду за представителей родной Пензенской области. Пусть победит сильнейший!» — добавил он.