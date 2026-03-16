В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 60-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане одной из гостиниц в Октябрьском районе Пензы.

«Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованной охраны, после чего ближайший экипаж Росгвардии незамедлительно прибыл на охраняемый объект. На месте росгвардейцев встретила администратор заведения. Она пояснила, что один из постояльцев гостиницы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал навязчиво приставать к находившимся в ресторане посетительницам, громко выражался нецензурной бранью и провоцировал конфликтные ситуации с персоналом. По словам администратора, мужчина неоднократно останавливался в данной гостинице и ранее уже допускал неподобающее поведение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны попытались урегулировать ситуацию и провели с гражданином профилактическую беседу, однако мужчина продолжил нарушать общественный порядок.

«В результате росгвардейцы задержали дебошира и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в тексте.