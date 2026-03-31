В Пензе росгвардейцы задержали пьяного постояльца гостиницы, который громко шумел и мешал отдыхать другим гостям

13:30 | 31.03.2026 | Происшествия

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 30-летнего пьяного постояльца одной из гостиниц в Октябрьском районе Пензы, который громко шумел и мешал отдыхать другим гостям.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного постояльца гостиницы, который громко шумел и мешал отдыхать другим гостям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Около 7 часов утра администраторы гостиницы обратились за помощью к стражам правопорядка. Как выяснилось на месте, мужчина вернулся в номер под утро в состоянии алкогольного опьянения и решил продолжить свой отдых. Он включил громкую музыку, ходил по коридору, громко выкрикивал фразы и не реагировал на замечания персонала. Администраторы неоднократно пытались самостоятельно успокоить нарушителя — просили его лечь спать и не мешать другим постояльцам. Однако мужчина проигнорировал все просьбы и продолжил вести себя вызывающе. Прибывшие на место экипажи Росгвардии оперативно пресекли действия дебошира», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и составления административных протоколов.


Читайте также
Жителя Земетчинского района будут судить за разбойное нападение на пожилую женщину В Башмаковском районе перед судом предстанет мужчина, оформивший на сожительницу шесть микрозаймов
Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Заречном На трассе в Кузнецке столкнулись легковушка и грузовик, пострадал мужчина
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В Пензе женщина лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
