«МегаФон» стал партнером Blizzard Entertainment и запустил портал, посвященный играм Связь и ИТ

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, получили дополнительные возможности благодаря тому, что компания первой среди российских телеком-операторов заключила соглашение с известным производителем компьютерных игр Blizzard Entertainment.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

На новом портале « МегаФон Игры » предлагается со счета мобильного телефона оплачивать услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard. Также на нем представлены карты разного номинала для пополнения баланса сервиса и ключи к играм, среди которых — Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

«Киберспорт является одним из важных трендов последних лет и развивается с небывалой скоростью. Мы рады представить нашим абонентам новую цифровую возможность — доступ к качественному игровому контенту, а также удобный способ оплаты со счета своего телефона», — отметил директор Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, во время игр и использования сервисов Blizzard интернет-трафик у абонентов «МегаФона» будет бесплатным, а для цифровых копий World of Warcraft — Battle for Azeroth и Overwatch: Legendary Edition — предусмотрены скидки.

Комментируя начало сотрудничества «МегаФона» и Blizzard Entertainment, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков обратил внимание на то, что у обеих компаний аудитория в России схожа по многим параметрам, один из которых — вовлеченность, поэтому оператор может переманить определенное количество клиентов конкурентов.

«Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идет о фишках и бонусах от мирового разработчика игр», — сказал он.

В свою очередь гендиректор консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов пояснил, что «МегаФон» продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг сотовой связи.

«Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети «МегаФона» — треть населения страны. Понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для оператора это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры», — констатировал он.