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В Пензенской области на коронавирус проверили более 5 тыс. человек

12:01 | 03.04.2020 | Медицина

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Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Более 5 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в пятницу, 3 апреля.

В Пензенской области на коронавирус проверили более 5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 4 тыс. 808 человек, [проведено] 4 тыс. 411 исследований», — пояснила она.

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Дина Черемушкина добавила, что в лабораториях лечебной сети обследованы 544 человека, проведено 586 исследований.

По ее словам, из числа граждан, которые контактировали с заразившимися COVID-19 и имели респираторные симптомы, на коронавирус проверены 87 человек, из них 11 сняты с меднаблюдения в связи с отрицательными результатами тестов по истечении 14-дневного периода.

Пресс-секретарь губернатора и облправительства отметила также, что всего в Пензенской области под меднаблюдением находятся 4 тыс. 459 человек.

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