В Пензе спасли пациента со 100-процентным поражением легких Медицина

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Врачи пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи спасли мужчину с коронавирусом, у которого было диагностировано 100-процентное поражение легких. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Пациенту было проведено комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначались противовирусные, антибактериальные средства, кислородная поддержка с использованием неинвазивной ИВЛ», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время пациент готовится к выписке.

По словам заведующей 5-м инфекционным отделением областного клинического центра СВМП Анны Степкиной, на стационарном лечении мужчина находился полтора месяца, несколько дней он провел в реанимации.

«Конечно, очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление. Тогда все силы активизируются, и организм сам начинает активно бороться с болезнью. Если человек сдался, врачу уже тяжелее помогать пациенту», — отметила она.