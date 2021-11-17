В Пензенскую область поступило около 5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. 4 тыс. 800 доз однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Особенностью данного транша является пятидозная фасовка, то есть один флакон содержит пять доз биологического препарата, что предполагает одновременное присутствие пяти человек, допущенных к вакцинации после проведенного медицинского осмотра. Также необходимо отметить, что после вскрытия и размораживания флакон пригоден к применению строго в течении двух часов», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в течение нескольких дней вакцина будет распределена по медицинским учреждениям, которые с учетом ограниченности партии получат ее в небольших количествах.

«В соответствии с инструкцией, препарат «Спутник Лайт» применяется для профилактики новой коронавирусной инфекции у граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Лицам старше 60 лет применение данного препарата разрешено только для повторной вакцинации или переболевшим ранее», — напоминается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что людям старше 60 лет, не привитым ранее против COVID-19 и не болевшим новой коронавирусной инфекцией, не рекомендовано применение препарата «Спутник Лайт» для формирования иммунитета в связи со снижением функции иммунной системы.

«Для иммунизации данной категории населения рекомендуется использовать имеющиеся двухкомпонентные препараты — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»», — уточняется в тексте.

В нем также подчеркивается, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на едином портале государственных услуг спустя 21 день после вакцинации.