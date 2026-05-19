В Пензенской области число абонентов «Ростелекома», подключивших цифровые сервисы по оптике, достигло 100 тысяч

12:09 | 19.05.2026 | Связь и ИТ

Пенза, 19 мая 2026. PenzaNews. Число абонентов «Ростелекома», подключивших цифровые сервисы по оптике, достигло в Пензенской области 100 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В мае жительница Пензы Наталья Штефанко стала 100-тысячным пользователем цифровых услуг по оптике. Специалисты провайдера подключили в ее квартире высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение Wink. [...] Семья Штефанко получила в подарок от «Ростелекома» сертификат на бесплатное пользование интернетом в течение шести месяцев и умную колонку с голосовым помощником Марусей», — сказано в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, компания продолжает расширять и модернизировать оптическую инфраструктуру на территории региона.

«В этом году новые линии связи появились в 21 населенном пункте, в основном в небольших селах и поселках региона. Строительство ведется и на территориях индивидуальной застройки в Пензе. Также мы обеспечиваем оптикой новостройки областного центра. До конца года планируем подключить к интернету 8 тыс. квартир», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.


