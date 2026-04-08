Шаляпин сменил Филяева на посту первого секретаря пензенского обкома КПРФ

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Олег Шаляпин избран первым секретарем пензенского областного комитета КПРФ после того, как данный пост по собственному желанию освободил Дмитрий Филяев.

«На V пленуме пензенского областного комитета КПРФ приняты ключевые кадровые решения. По собственному желанию пост первого секретаря обкома покинул Дмитрий Олегович Филяев. Решением пленума он избран секретарем по идеологической работе. Первым секретарем пензенского обкома КПРФ единогласно избран Олег Васильевич Шаляпин», — говорится в сообщении, размещенном на сайте обкома партии.

В нем отмечается, что Олег Шаляпин, который в настоящее время также занимает должность заместителя председателя Пензенской городской думы, является членом КПРФ с 2001 года, в мае его партийный стаж достигнет 25 лет.

«Единогласная поддержка кандидатуры Олега Васильевича отражает высокий уровень доверия со стороны партийной организации и нацеленность на последовательную системную работу в интересах жителей области», — сказано в тексте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского обкома КПРФ, Дмитрий Филяев был первым секретарем областного комитета партии с 2021 года. До него — с 2011 по 2021 годы — этот пост занимал Георгий Камнев, который в настоящее время является депутатом Госдумы России восьмого созыва, членом президиума ЦК КПРФ, руководителем юридической службы партии.

В конце марта 2026 года были досрочно прекращены полномочия Дмитрия Филяева как депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва от КПРФ на основании его письменного заявления.