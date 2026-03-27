Полномочия депутата Заксобрания Пензенской области Дмитрия Филяева прекращены досрочно Политика

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва от КПРФ Дмитрия Филяева прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление принято в ходе 35-й очередной сессии регионального парламента в пятницу, 27 марта.

«Досрочно прекратить полномочия председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по здравоохранению и социальной политике и депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Филяева Дмитрия Олеговича, избранного по партийному списку от пензенского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

«В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести Филяева Дмитрия Олеговича из состава комитета Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по здравоохранению и социальной политике и состава комитета [...] по образованию, культуре и спорту», — добавляется в тексте.

Постановление о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Филяева будет направлено в избирательную комиссию региона и пензенское отделение КПРФ.