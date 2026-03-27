Полномочия депутата Заксобрания Пензенской области Дмитрия Филяева прекращены досрочно

10:41 | 27.03.2026 | Политика

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва от КПРФ Дмитрия Филяева прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление принято в ходе 35-й очередной сессии регионального парламента в пятницу, 27 марта.

Полномочия депутата Заксобрания Пензенской области Дмитрия Филяева прекращены досрочно.

«Досрочно прекратить полномочия председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по здравоохранению и социальной политике и депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Филяева Дмитрия Олеговича, избранного по партийному списку от пензенского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

«В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести Филяева Дмитрия Олеговича из состава комитета Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва по здравоохранению и социальной политике и состава комитета [...] по образованию, культуре и спорту», — добавляется в тексте.

Постановление о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Филяева будет направлено в избирательную комиссию региона и пензенское отделение КПРФ.


