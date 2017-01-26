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Жителей Пензы приглашают на курсы звонарей при Спасском соборе

14:13 | 26.01.2017 | Религия

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Жители Пензы могут бесплатно пройти курсы звонарей при Благовещенском храме строящегося Спасского кафедрального собора.

Жителей Пензы приглашают на курсы звонарей при Спасском соборе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» звонарь собора Аркадий Царан, двое мужчин и одна женщина уже попробовали свои силы в этом мастерстве в минувшее воскресенье, 22 января.

«Целью является ввести всех желающих в курс звонарного дела. Есть теория, но в основном практика, чтобы люди могли помогать в приходах. На самом деле звонари — люди востребованные, но мало кто туда идет из-за финансового вопроса. А вот на добровольных началах в воскресный день прийти позвонить — большое удовольствие», — сказал собеседник агентства.

По его словам, единственным пожеланием является наличие у будущих звонарей представления о церковной службе.

«Для одной группы достаточно и пяти человек, но если желающих будет больше, то группы можно разделить — часть будет заниматься в одно время, а часть в другое. Это такое дело, где необходим индивидуальный подход к каждому», — пояснил Аркадий Царан.

Он добавил, что в ближайшее время планируется обучение работе в паре и втроем.

«Занятия будут проходить каждое воскресенье после литургии около 10.30–11.00 в зависимости от времени окончания службы», — сказал звонарь.
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