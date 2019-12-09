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В Кузнецке пройдет благотворительный концерт «В ожидании чуда»

08:50 | 09.12.2019 | Религия

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Кузнецк, 9 декабря 2019. PenzaNews. Благотворительный концерт «В ожидании чуда» пройдет в творческом центре «Родина» в Кузнецке Пензенской области 22 декабря.

В Кузнецке пройдет благотворительный концерт «В ожидании чуда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступила Кузнецкая епархия.

В фойе будет организована выставка работ воспитанников художественных школ на тему «Добро глазами детей». Также состоится ярмарка изделий ручной работы.

На сцене в этот день выступят творческие коллективы города.

Как сообщается на сайте Кузнецкой епархии, стоимость билета на мероприятие составит 100 рублей, при этом все вырученные деньги будут переданы в центр социальной поддержки граждан «Содействие» для покупки сладких подарков детям из многодетных семей и юным горожанам с особенностями развития. В прошлом году их было приобретено почти 200.

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