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Пензенские ветераны встретятся с молодежью в день окончания Сталинградской битвы

16:23 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, учащихся, студентов, представителей патриотических клубов и членов реготделения общественного движения «Волонтеры Победы» состоится в пензенском краеведческом музее в годовщину окончания Сталинградской битвы, 2 февраля.

Пензенские ветераны встретятся с молодежью в день окончания Сталинградской битвы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, среди присутствующих будут и участники этого сражения.

Гости краеведческого музея посмотрят документальную хронику и совершат экскурсию по тематической выставке. Начало мероприятия намечено на 14.00.

В доме молодежи в этот день будет продемонстрирован документальный фильм о Сталинградской битве. Показ запланирован на 17.00.
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