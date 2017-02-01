Пензенские ветераны встретятся с молодежью в день окончания Сталинградской битвы Общество Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, учащихся, студентов, представителей патриотических клубов и членов реготделения общественного движения «Волонтеры Победы» состоится в пензенском краеведческом музее в годовщину окончания Сталинградской битвы, 2 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, среди присутствующих будут и участники этого сражения. Гости краеведческого музея посмотрят документальную хронику и совершат экскурсию по тематической выставке. Начало мероприятия намечено на 14.00. В доме молодежи в этот день будет продемонстрирован документальный фильм о Сталинградской битве. Показ запланирован на 17.00. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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