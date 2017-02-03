Почти 40 жителей Пензенской области позвонили на линию для желающих бросить курить Общество

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. 37 звонков от жителей Пензенской области поступили на горячую линию для людей, которые хотят бросить курить.

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Наиболее часто звонившие задавали вопросы о том, как бросить курить, куда обратиться на помощью, чем вредны электронные сигареты и кальян, как не набрать вес при отказе от курения, какой вред курящая женщина причиняет своему ребенку во время грудного вскармливания.

По словам главного врача пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяны Батраковой, каждый желающий бросить курить должен, в первую очередь, определить для себя причины отказа от табака.

«Это может быть улучшение своего здоровья или забота о близких, экономия денег или желание улучшить качество жизни, избавиться от постоянного неприятного запаха от волос, одежды или замедлить процессы старения, а затем, вооружившись стимулом, необходимо смело приступить к отказу от табакокурения», — пояснила она.

По словам Татьяны Батраковой, из один из обратившихся на горячую линию решил попробовать бросить курить самостоятельно.

«Обратиться за помощью к специалистам решили 33 жителя региона», — отметила главврач центра медицинской профилактики.

Кроме того, три человека изъявили желание получить поддержку через Всероссийскую телефонную линию: 8-800-200-0-200, где помощь оказывают специально обученные врачи и психологи.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, всем обратившимся на горячую линию через 3 месяца перезвонят для оценки результата эффективности работы.

«Каждому было рекомендовано обратиться к врачам наркологам и психотерапевтам, занимающимся вопросами лечения табачной зависимости, по месту жительства. С этой целью при поликлиниках открыт 31 кабинет помощи при отказе от курения», — добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что звонить на горячую линию можно по номеру: +7 (8412) 45-42-62 в будние дни с 8.00 до 16.00.