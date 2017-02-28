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Космачев призвал сообща противостоять алкоголизму и наркомании, разрушающим общество

13:53 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Власть и общество должны объединиться, чтобы противостоять алкоголизму, наркомании, разрушающим российское общество изнутри. Такое мнение высказал заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

Космачев призвал сообща противостоять алкоголизму и наркомании, разрушающим общество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нашему обществу объявлена война», — сказал он в ходе форума «Пензенская полиция за здоровый образ жизни», который впервые проходит на базе дома молодежи во вторник, 28 февраля.

Вячеслав Космачев отметил, что спиртное, наркотики, а также экстремизм и терроризм, о которых идет речь на мероприятии, являются лишь инструментом, чтобы привести общество к деградации.

Он уточнил, что для достижения этой цели тратятся большие средства, поэтому необходима консолидация усилий власти и рядовых граждан с целью противостояния негативным явлениям.

«Прежде всего надо начинать с себя — заниматься спортом […] и постараться изнутри эту ситуацию побороть», — сказал вице-спикер регионального парламента, рассуждая о борьбе с разного рода зависимостями.
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