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В «Спутнике» готовятся к приезду Дмитрия Медведева

10:07 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Меры безопасности усилены в городе «Спутник», расположенном на территории села Засечного Пензенской области, который, как ожидается, посетит председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу, 11 августа.

В «Спутнике» готовятся к приезду Дмитрия Медведева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на улицах микрорайона дежурят сотрудники ДПС. Один из нарядов находится при въезде на набережную: автомобили туда временно не пропускают.

Кроме того, в «Спутнике» отмечается большое скопление полицейских, которые наблюдают за происходящим и готовятся к охране порядка во время прибытия высокопоставленных чиновников.

В целом же жизнь в микрорайоне идет своим чередом.

Ранее стало известно, что в рамках рабочего визита в Пензу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрит город «Спутник», встретится с губернатором Иваном Белозерцевым, а также проведет совещание по вопросам развития жилищного строительства.
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