В Пензе 7 сентября наградят лучших по профессии Общество

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Чествование победителей областного конкурса «Лучший по профессии» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящий четверг, 7 сентября.

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Ожидается, что в рамках торжественного мероприятия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично вручит победителям призы: за первое место — автомобиль, за второе — телевизор, за третье — путевку в санаторий.

Победители федерального этапа конкурса в номинациях «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Лучший монтер пути» получат денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

К настоящему моменту завершены все 10 конкурсов среди швей, стеклодувов, машинистов фронтальных погрузчиков, пчеловодов, плиточников, наладчиков станков с ЧПУ, монтеров пути, трактористов-машинистов сельхозпроизводства и электромонтеров.

Начало награждения намечено на 15.00, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.