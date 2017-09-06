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В Пензе 7 сентября наградят лучших по профессии

08:40 | 06.09.2017 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Чествование победителей областного конкурса «Лучший по профессии» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящий четверг, 7 сентября.

В Пензе 7 сентября наградят лучших по профессии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в рамках торжественного мероприятия губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично вручит победителям призы: за первое место — автомобиль, за второе — телевизор, за третье — путевку в санаторий.

Победители федерального этапа конкурса в номинациях «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и «Лучший монтер пути» получат денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

К настоящему моменту завершены все 10 конкурсов среди швей, стеклодувов, машинистов фронтальных погрузчиков, пчеловодов, плиточников, наладчиков станков с ЧПУ, монтеров пути, трактористов-машинистов сельхозпроизводства и электромонтеров.

Начало награждения намечено на 15.00, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
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