Жительница Пензы через суд доказала отцовство умершего мужчины в отношении ее сына Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Жительница Пензы через суд доказала, что умерший весной 2017 года мужчина являлся отцом ее сына 2013 года рождения.

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«В своем иске женщина указала, что она и умерший долгое время были знакомы, постоянно встречались, имели близкие отношения. От мужчины она родила сына, которого он признавал своим ребенком, занимался его воспитанием, материально содержал. Однако отцовство не было оформлено, поскольку он был женат и имел другую семью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, женщина просила суд установить факт того, что умерший был отцом ее несовершеннолетнего сына, и внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении ребенка.

«В суде представитель истца сослался на то, что мужчина являлся биологическим отцом ребенка. Он присутствовал при выписке из родильного дома, посещал мальчика, покупал продукты и одежду, водил в детсад и на мероприятия, дарил подарки, часто созванивался с его матерью, помогал ей по хозяйству дома и на даче. Мужчина надлежащим образом исполнял родительские обязанности, относился к этому ребенку, как к сыну», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что вдова умершего, представлявшая интересы двоих несовершеннолетних детей, в суде иск не признала.

«Женщина отрицала саму возможность наличия у главы их семьи параллельной жизни с другой женщиной и ребенком. Она полагала, что ее супруг лишь из дружеских чувств помогал иногда по хозяйству истице, но не мог быть отцом ребенка. Она отказалась предоставить материал на генетическую экспертизу», — пояснил представитель суда.

По его словам, при разрешении спора приняты во внимание фотографии с изображением мужчины и ребенка, а также детализации телефонных соединений между матерью ребенка и супругом ответчицы.

«Была назначена судебно-медицинская экспертиза с использованием биологического материала, взятого для исследования от трупа умершего. Вероятность отцовства мужчины составила не менее 99,994%», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что установление данного факта имеет для женщины большое юридическое значение, поскольку в дальнейшем это позволит в том числе реализовать право ребенка на получение пенсии в связи со смертью отца.