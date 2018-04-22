В Пензе активисты убрали территорию зоопарка в рамках субботника Общество

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы, поддержавшие инициативу молодежного экологического движения «Зеленая волна», провели уборку на территории зоопарка в рамках общегородского субботника в минувшую субботу, 21 апреля.

Фото: пензенское реготделение РГО

К акции присоединились члены реготделения Русского географического общества, студенты Пензенского государственного университета, волонтеры фонда имени Святой Аллы и Союза добровольцев России, представители турклуба «Пенза», а также учащиеся школ №58 и №59.

Совместно с сотрудниками учреждения они очистили газоны от прошлогодней листвы и убрали мусор с пешеходных дорожек.

После этого директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский провел экскурсию для всех участников субботника.

По словам активиста движения «Зеленая волна» Анастасии Рожковой, пришедшие на акцию пензенцы увидели, как руководитель учреждения заходит в вольер ко львам, а звери его узнают и радостно приветствуют.

«Хотелось бы сказать всем огромное спасибо и продолжать дальнейшую совместную работу», — цитирует Анастасию Рожкову пресс-служба реготделения РГО.