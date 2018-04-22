EN
18:11:58 Воскресенье, 22 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе активисты убрали территорию зоопарка в рамках субботника

09:27 | 22.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы, поддержавшие инициативу молодежного экологического движения «Зеленая волна», провели уборку на территории зоопарка в рамках общегородского субботника в минувшую субботу, 21 апреля.

В Пензе активисты убрали территорию зоопарка в рамках субботника

Фото: пензенское реготделение РГО

К акции присоединились члены реготделения Русского географического общества, студенты Пензенского государственного университета, волонтеры фонда имени Святой Аллы и Союза добровольцев России, представители турклуба «Пенза», а также учащиеся школ №58 и №59.

Совместно с сотрудниками учреждения они очистили газоны от прошлогодней листвы и убрали мусор с пешеходных дорожек.

После этого директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский провел экскурсию для всех участников субботника.

По словам активиста движения «Зеленая волна» Анастасии Рожковой, пришедшие на акцию пензенцы увидели, как руководитель учреждения заходит в вольер ко львам, а звери его узнают и радостно приветствуют.

«Хотелось бы сказать всем огромное спасибо и продолжать дальнейшую совместную работу», — цитирует Анастасию Рожкову пресс-служба реготделения РГО.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Кузнецка, распивавшая спиртное с незнакомцами, лишилась телефона Второе дело возбуждено в отношении пензенца, подозреваемого в обороте наркотиков
Иван Белозерцев отчитается о работе пензенского правительства за 2017 год В Пензе по факту мошенничества при продаже литых дисков организована проверка
Пензенское УФАС выдало предупреждение сети «Красное&Белое» В Пензе 23 апреля начнет работу школа инноваторов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама