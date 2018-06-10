В Кузнецке-12 открыт мемориал в память погибших в Чечне Общество

Кузнецк, 10 июня 2018. PenzaNews. Памятные плиты выпускникам школы Кузнецка-12 Пензенской области Дмитрию Рычкову и Андрею Уханову, погибшим в контртеррористической операции в Чечне, открыты на территории образовательного учреждения.

Фото: Kuzneparhia.ru

Мемориал установлен по инициативе кузнецкого отделения общественной организации «Боевое братство».

В церемонии открытия приняли участие родные героев, командный состав и военнослужащие воинской части, местные жители, школьники и участники ветеранских объединений.

К собравшимся обратился руководитель миссионерского отдела Кузнецкой епархии, член «Боевого братства» священник Владимир Чепланов, который рассказал о подвигах Дмитрия Рычкова и Андрея Уханова.

Во время церемонии ему была вручена медаль «100 лет Вооруженным силам России», сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.