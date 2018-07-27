EN
17:36:03 Пятница, 27 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Городищенское ПАТП погасило долг перед работниками после ареста имущества

09:31 | 27.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие», осуществляющее деятельность в Пензенской области, в полном объеме погасило долг перед сотрудниками по заработной плате на сумму 950 тыс. рублей после ареста здания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Городищенское ПАТП погасило долг перед работниками после ареста имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе совершения исполнительных действий был осуществлен выход по адресу должника и наложен арест на принадлежащее ему административное здание на общую сумму 2,9 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после этого предприятие без промедления перечислило работникам деньги в счет погашения задолженности по зарплате.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе определили лучших пожарных Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми
Пензенские МФЦ временно не будут принимать документы на услуги Росреестра В Пензе награждены отличившиеся работники торговли
В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама