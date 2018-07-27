Городищенское ПАТП погасило долг перед работниками после ареста имущества Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие», осуществляющее деятельность в Пензенской области, в полном объеме погасило долг перед сотрудниками по заработной плате на сумму 950 тыс. рублей после ареста здания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«В ходе совершения исполнительных действий был осуществлен выход по адресу должника и наложен арест на принадлежащее ему административное здание на общую сумму 2,9 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после этого предприятие без промедления перечислило работникам деньги в счет погашения задолженности по зарплате.