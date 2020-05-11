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Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в Сосновоборском районе

10:29 | 11.05.2020 | Общество

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Сосновоборск, 11 мая 2020. PenzaNews. Прокурор Сосновоборского района Пензенской области Владислав Кипкаев направил в суд четыре исковых заявления о понуждении администраций Сосновоборска, Индерского, Николо-Барнуковского и Нижнекатмисского сельсоветов устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в Сосновоборском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, основанием для этого стали результаты проверки, на момент проведения которой на территории Сосновоборска и Средней Липовки отсутствовали площадки для установки пожарных автомобилей и забора воды из источников наружного водоснабжения, в Индерке не было звуковой сигнализации для оповещения людей о происшествии, а в селе Николо-Барнуки — указателей о направлении движения к водонапорной башне.

«Иски находятся на рассмотрении», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что также информация о выявленных нарушениях направлена в контролирующий орган для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

«Кроме того, прокуратура установила, что в десяти сельсоветах района очистка прилегающих к лесу территорий от мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров не произведена, территории населенных пунктов не отделены от леса противопожарной минерализованной полосой», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, главам администраций сельсоветов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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