Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в Сосновоборском районе Общество

Сосновоборск, 11 мая 2020. PenzaNews. Прокурор Сосновоборского района Пензенской области Владислав Кипкаев направил в суд четыре исковых заявления о понуждении администраций Сосновоборска, Индерского, Николо-Барнуковского и Нижнекатмисского сельсоветов устранить нарушения требований пожарной безопасности.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, основанием для этого стали результаты проверки, на момент проведения которой на территории Сосновоборска и Средней Липовки отсутствовали площадки для установки пожарных автомобилей и забора воды из источников наружного водоснабжения, в Индерке не было звуковой сигнализации для оповещения людей о происшествии, а в селе Николо-Барнуки — указателей о направлении движения к водонапорной башне.

«Иски находятся на рассмотрении», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что также информация о выявленных нарушениях направлена в контролирующий орган для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

«Кроме того, прокуратура установила, что в десяти сельсоветах района очистка прилегающих к лесу территорий от мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров не произведена, территории населенных пунктов не отделены от леса противопожарной минерализованной полосой», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, главам администраций сельсоветов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.