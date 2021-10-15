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Педагог нижнеломовской ДЮСШ удостоена медали «За спасение погибавших»

09:19 | 15.10.2021 | Общество

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Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Педагог дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области Елена Демина удостоена медали «За спасение погибавших».

Педагог нижнеломовской ДЮСШ удостоена медали «За спасение погибавших». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №590 президент России Владимир Путин подписал в минувший четверг, 14 октября.

В документе сказано, что Елена Демина получит государственную награду за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля 2021 года в бассейне «Волна» ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области, произошел выброс паров хлора. В это время в помещении занимались дети. В результате 20 несовершеннолетних получили отравление. Тренер Елена Демина быстро сориентировалась в ситуации и вывела детей из помещения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент завершено. Бывшему заместителю директора ДЮСШ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея необходимости в заполнении резервуаров с реагентами, решил долить один из них, но при этом перепутал канистры. Он долил средство для понижения уровня рН воды в резервуар с хлором, в результате чего произошла химическая реакция.

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