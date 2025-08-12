16:10:15 Вторник, 12 августа
В Пензенской области вступили в завершающую стадию запланированные на 2025 год работы по укладке асфальта в рамках нацпроекта

10:01 | 12.08.2025 | Общество

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Работы по укладке асфальта, которые запланированы в Пензенской области на 2025 год в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», вступили в завершающую стадию. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«В нашем регионе уложили более 95% от запланированного на этот год объема асфальта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновлено уже свыше 220 км дорожного полотна. Новый асфальт укладывают в 19 районах области, ремонт проезжей части планируем завершить до 1 сентября», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 11 августа.

Глава региона добавил, что в текущем году по нацпроекту будет отремонтировано восемь мостов, а также завершена реконструкция моста через реку Тумалейку в Городищенском районе.

«Выполнять работы по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог помогает значительная финансовая поддержка федерального центра, а также собственные ресурсы региона. Уже несколько лет подряд Пензенская область находится в лидерах по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — отметил Олег Мельниченко.


