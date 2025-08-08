16:57:15 Пятница, 8 августа
Пенсионер из Заречного лишился более 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

16:27 | 08.08.2025 | Криминал

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1956 года рождения лишился более 1,2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику, который предложил пенсионеру заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пенсионер из Заречного лишился более 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя инструкциям злоумышленника, он установил на свой телефон приложение для торгов, зарегистрировался и внес первоначальный взнос. Поверив обещаниям, потерпевший также оформил в банке кредит и перевел все полученные средства на счет в приложении. Когда неизвестный перестал выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отмечается в тексте.


