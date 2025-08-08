16:57:36 Пятница, 8 августа
Реализация четырех инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ в Пензенской области запланирована на 2025-2030 годы — губернатор

12:02 | 08.08.2025 | ЖКХ

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Реализация четырех проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области с привлечением 2,58 млрд. рублей казначейских инфраструктурных кредитов запланирована на 2025-2030 годы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которую возглавляет вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, одобрена заявка Пензенской области на реализацию четырех инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. Это 11 объектов: инженерные сети и одна котельная. Финансирование предусмотрено в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму более 2,5 млрд. рублей, причем более 1 млрд. — на 2025-2027 годы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший четверг, 7 августа.

Он уточнил, что в 2025 году планируется построить магистральный водопровод на улицах Измайлова и Ново-Казанской в Пензе, а также запустить новую котельную и модернизировать инженерные сети в Кузнецке.

«В следующем году намереваемся начать обновление инфраструктуры водопроводных, канализационных и тепловых сетей в районе улицы Окружной в Пензе, а также в микрорайоне Райки. Реализация проекта в районе Окружной запланирована на 2026-2027 годы, в Райках — на 2026-2030 годы», — пояснил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что среди главных задач — снижение аварийности на сетях, уменьшение потерь тепла, улучшение качества питьевой воды, а также создание условий для освоения новых участков под строительство жилых домов и социальных объектов.

«Марат Шакирзянович отметил, что Пензенская область работает системно и стабильно, поэтапно решая проблемные вопросы, связанные с инфраструктурой. Спасибо за доверие, мы не подведем!» — написал глава региона.


