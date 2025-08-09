Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Перми в минувшую пятницу, 8 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«Принял участие в заседании совета округа, которое провел в Перми полномочный представитель президента в ПФО Игорь Анатольевич Комаров. Главной темой разговора стали меры поддержки участников СВО и членов их семей. Помогаем участникам и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической помощи. Игорь Анатольевич особо подчеркнул, что каждый вернувшийся из зоны СВО должен не только получить социальную поддержку, но и иметь возможность реализовать себя в мирной жизни. Он дал положительную оценку выполнению поставленных президентом задач», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Фото: Pfo.gov.ru

Олег Мельниченко сообщил, что доложил об уже проделанной в Пензенской области работе, а также о планах на ближайшее будущее.

«Совсем недавно была создана региональная ассоциация ветеранов СВО. В качестве учредителей выступили ветеранские организации, региональное отделение поискового движения, участники спецоперации и волонтеры», — отметил губернатор.

«Дальше планируем создать в отделениях ассоциации «Институт общественных представителей в муниципальных образованиях». Главная задача — взаимодействие на местах с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», чтобы более оперативно решать вопросы, с которыми обращаются наши бойцы и их близкие», — добавил он.