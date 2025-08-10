В Нижнеломовском районе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в магазине Криминал

Пенза, 10 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Нижнеломовского района Пензенской области, совершившего кражу смартфона стоимостью около 30 тыс. рублей, который женщина забыла в магазине.

«Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения. [...] В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1976 года рождения. [...] Он рассказал, что в магазине на одной из полок среди товаров обнаружил оставленный сотовый телефон. Убедившись, что за ним не наблюдают работники магазина, злоумышленник забрал находку и спрятал ее. Подозреваемый не стал рассказывать о найденном телефоне кассиру, так как хотел в дальнейшем использовать его в личных целях», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что смартфон изъят и будет возвращен законному владельцу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.