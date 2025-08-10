13:27:56 Воскресенье, 10 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в магазине

12:17 | 10.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 10 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Нижнеломовского района Пензенской области, совершившего кражу смартфона стоимостью около 30 тыс. рублей, который женщина забыла в магазине.

В Нижнеломовском районе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон, оставленный в магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения. [...] В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1976 года рождения. [...] Он рассказал, что в магазине на одной из полок среди товаров обнаружил оставленный сотовый телефон. Убедившись, что за ним не наблюдают работники магазина, злоумышленник забрал находку и спрятал ее. Подозреваемый не стал рассказывать о найденном телефоне кассиру, так как хотел в дальнейшем использовать его в личных целях», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что смартфон изъят и будет возвращен законному владельцу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей Пензенский губернатор распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей при атаке вражеских беспилотников на регион
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама