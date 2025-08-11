19:32:38 Понедельник, 11 августа
В Пензе начаты работы по капремонту здания многофункционального молодежного центра

15:00 | 11.08.2025 | Общество

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту здания ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» начаты в Пензе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе начаты работы по капремонту здания многофункционального молодежного центра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Началось масштабное обновление здания, в котором сейчас располагается многофункциональный молодежный центр. Оно было построено в 1974 году, и впервые за 50 лет ведется его модернизация. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и федеральной программы «Регион для молодых» полностью заменят крышу, отремонтируют крыльцо, цоколь и отмостку. Внутри — перепланировка, замена полов, потолков, дверей и окон. Дополнительно обновим всю систему отопления, чтобы в здании было тепло и уютно в зимний период», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 11 августа.

Он отметил, что молодежи нужны не просто стены, а пространства, где рождаются идеи, где можно собраться с друзьями, обсудить проект, найти поддержку.

«Мы делаем дом молодежи именно таким местом — современным, удобным, живым. Чтобы у наших ребят были все возможности для реализации самых смелых замыслов», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Актуальное

