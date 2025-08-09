Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре ЖКХ

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по распространенной в СМИ информации о разливе канализационных стоков в микрорайоне Заря.

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки по размещенным в средствах массовой информации сведениям о разливе канализационных стоков в микрорайоне Заря города Пензы. Работники прокуратуры в ходе выезда установили место утечки канализации в районе дома №9 по улице Сузюмова областного центра. Стоки разливаются на почву с попаданием в водный объект», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в минувшую пятницу, 8 августа.

В нем добавляется, что прокуратура с привлечением уполномоченных контролирующих органов устанавливает причины и условия произошедшего, проверяет исполнение ответственными лицами требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм, а также оценивает порядок эксплуатации водосточной сети, ее содержание, проведение текущего и капитального ремонтов.

«Кроме того, будет дана оценка соблюдению ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры Пензенской области», — сказано в тексте.