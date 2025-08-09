13:31:15 Суббота, 9 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре

12:03 | 09.08.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по распространенной в СМИ информации о разливе канализационных стоков в микрорайоне Заря.

Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района города Пензы организовала проведение проверки по размещенным в средствах массовой информации сведениям о разливе канализационных стоков в микрорайоне Заря города Пензы. Работники прокуратуры в ходе выезда установили место утечки канализации в районе дома №9 по улице Сузюмова областного центра. Стоки разливаются на почву с попаданием в водный объект», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в минувшую пятницу, 8 августа.

В нем добавляется, что прокуратура с привлечением уполномоченных контролирующих органов устанавливает причины и условия произошедшего, проверяет исполнение ответственными лицами требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм, а также оценивает порядок эксплуатации водосточной сети, ее содержание, проведение текущего и капитального ремонтов.

«Кроме того, будет дана оценка соблюдению ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры Пензенской области», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
В Пензе отменен режим «Воздушная опасность», движение общественного транспорта возобновляется — губернатор В результате атаки вражеских беспилотников на пензенское предприятие один человек погиб, двое травмированы — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама