В Спасском кафедральном соборе Пензы с 9 августа возобновятся богослужения

10:37 | 09.08.2025 | Религия

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Богослужения в Спасском кафедральном соборе Пензы, который был временно закрыт для посещений в связи с очередным этапом росписи, возобновятся с 9 августа: в 17.00 начнется всенощное бдение. Об этом журналистам сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в преддверии торжеств по случаю празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице — престольного торжества Первохрама, которое ежегодно отмечается 14 августа.

В Спасском кафедральном соборе Пензы с 9 августа возобновятся богослужения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Всенощное бдение будет совершено в среду, 13 августа, в 17.00. Божественная литургия начнется на следующий день в 8.00. По ее окончании будет совершен водосвятный молебен и состоится освящение меда нового сбора.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами митрополит сообщил, что групповые экскурсии по Спасскому кафедральному собору Пензы будут проводить священнослужители и аккредитованные экскурсоводы, к этому решению епархию подтолкнули жалобы на неэтичное поведение некоторых гидов и туристов.

«В Спасском соборе находятся две главные пензенские святыни: Казанская-Пензенская икона Божией Матери и мощи святителя Иннокентия Пензенского. Поэтому наполнение экскурсий, безусловно, должно отвечать православному духу, поскольку это православный собор», — сказал владыка Серафим, слова которого приводятся на сайте Пензенской епархии.


