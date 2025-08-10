13:27:50 Воскресенье, 10 августа
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей

11:45 | 10.08.2025 | Криминал

Пенза, 10 августа 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1994 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка, лишился около 2,5 млн. рублей.

Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала звонивший посоветовал мужчине перечислить сбережения на «безопасный счет», чтобы деньгами не завладели мошенники.

«Испугавшись за сохранность своих сбережений, заявитель перевел часть денежных средств на указанные незнакомцем банковские счета. На следующий день злоумышленник вновь позвонил потерпевшему и убедил его оформить кредит на свое имя, объяснив это тем, что у заявителя хороший кредитный потенциал и этим могут воспользоваться мошенники. Гражданин снова поверил собеседнику и оформил два кредита на сумму 850 тыс. рублей, а затем перевел денежные средства на указанные злоумышленником счета. [...] В течение недели он перечислил на неустановленные счета около 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


